Британская армия проверяет эффективность лошадей в камуфляже для разведки
Армия Великобритании проверяет, насколько эффективны лошади в современных боевых операциях. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
На ежегодных летних учениях на полигоне Лонгмур в Хэмпшире, на юге Англии, появились бойцы королевской конной гвардии верхом на лошадях в камуфляже. Фотографии с места события опубликовали в материале британской газеты. Министерство обороны страны подтвердило, что такие тренировки действительно проводятся.
По оценке экспертов, лошади могут оказаться полезны в условиях, которые снижают эффективность тяжёлой техники, — в частности, в чаще и на болотах. Военнослужащие отрабатывают разведку верхом, передвижение по сложной местности, маскировку, снабжение и уход за животными. Отмечается, что во время подобной практики британцы берут за основу опыт союзников, которые до сих пор применяют лошадей в военных операциях.
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