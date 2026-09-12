Звезда «Аутсорса» подарила уютный загородный дом маме на юбилей

12 сентября 2026, 02:05

Актриса Юлия Марченко подарила загородный дом с винтажными предметами маме на юбилей

Юлия Марченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Загородный дом стал подарком на юбилей для мамы актрисы Юлии Марченко. Об этом пишет WomanHit со ссылкой на слова звезды.





Идея пришла артистке в голову после уютного семейного вечера. После развода с режиссёром Олегом Ереминым, о котором 46-летняя актриса до сих пор отзывается тепло, Марченко живёт с мамой, двумя детьми, собакой и котом. Она призналась, что в свободное от съёмок время предпочитает простой отдых: чтение, хорошее кино и прогулки по лесу.





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«Я наконец купила старый дом по Выборгскому направлению — маме на юбилей подарила. Он уютный, такой бабушкин, с винтажными предметами», — пояснила Марченко.