Звезда «Аутсорса» подарила уютный загородный дом маме на юбилей
Актриса Юлия Марченко подарила загородный дом с винтажными предметами маме на юбилей
Загородный дом стал подарком на юбилей для мамы актрисы Юлии Марченко. Об этом пишет WomanHit со ссылкой на слова звезды.
Идея пришла артистке в голову после уютного семейного вечера. После развода с режиссёром Олегом Ереминым, о котором 46-летняя актриса до сих пор отзывается тепло, Марченко живёт с мамой, двумя детьми, собакой и котом. Она призналась, что в свободное от съёмок время предпочитает простой отдых: чтение, хорошее кино и прогулки по лесу.
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Однажды Марченко сняла вместе с мамой древнюю избушку, чтобы восстановить силы. Место оставило прекрасное впечатление и подтолкнуло артистку к покупке собственного загородного дома.
«Я наконец купила старый дом по Выборгскому направлению — маме на юбилей подарила. Он уютный, такой бабушкин, с винтажными предметами», — пояснила Марченко.Особенно её восхитили самодельный лук и стиральная машина «Рига» — похожие предметы были в детстве актрисы, с ними связаны приятные воспоминания.
Напомним, что Юлия Марченко — это белорусская модель, которая сумела построить успешную актёрскую карьеру в российском кино. Она открыта к творческим экспериментам и смелым образам и регулярно пополняет свою фильмографию. Зрители знают её по таким проектам, как «Почка», «ГДР», «Преступление и наказание», «Вечная зима», «Аутсорс» и другие. Помимо съёмок, артистка активно выходит на театральную сцену.