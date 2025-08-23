Супруга Бари Алибасова-младшего потеряла зрение после неудачной операции

23 августа 2025, 20:51

Арина Алибасова ослепла на один глаз из-за осложнений после родов

Бари Алибасов с сыном (Фото: Instagram* / @alibasov_nana)

Арина — супруга Бари Алибасова-младшего и мать его дочери — столкнулась с серьёзными последствиями после родов и последующей операции на глазах. Как утверждает её муж, в результате врачебной ошибки женщина частично потеряла зрение.