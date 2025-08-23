Супруга Бари Алибасова-младшего потеряла зрение после неудачной операции
Арина — супруга Бари Алибасова-младшего и мать его дочери — столкнулась с серьёзными последствиями после родов и последующей операции на глазах. Как утверждает её муж, в результате врачебной ошибки женщина частично потеряла зрение.
По словам Алибасова-младшего, его жена родила дочь Эмму естественным путём, несмотря на медицинские противопоказания, связанные с её зрением.
В процессе родов у Арины произошёл разрыв сетчатки. Позднее ей провели хирургическое вмешательство в одной из клиник Нижнего Новгорода, однако, по словам Бари, в глазу пациентки забыли силикон.
Это, как уверяет Алибасов, привело к серьёзным осложнениям — теперь Арина видит только на один глаз.
Читайте также: