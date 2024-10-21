В Сирии погиб капитан ВМФ первого ранга Николай Михайленко

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В Сирии погиб капитан первого ранга Военно-Морского Флота Николай Михайленко. В понедельник, 21 октября, в Севастополе прошла церемония прощания с офицером. Информацию об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Развожаев сообщил, что Михайленко погиб во время выполнения специального задания в Сирии.
Николай Михайленко родился в Чернигове в семье военного. Он окончил Севастопольское Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова и начал службу в ВМФ. Благодаря своему трудолюбию, он быстро продвинулся по карьерной лестнице. В последние годы он читал лекции в ЧВВМУ, передавая опыт будущим офицерам.
По словам коллег, Михайленко был настоящим профессионалом и наставником для молодых курсантов, готовящихся стать офицерами и адмиралами российского флота.
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Николай Михайленко родился в Чернигове в семье военного. Он окончил Севастопольское Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова и начал службу в ВМФ. Благодаря своему трудолюбию, он быстро продвинулся по карьерной лестнице. В последние годы он читал лекции в ЧВВМУ, передавая опыт будущим офицерам.
«Он не отсиживался в учебных аудиториях. Он пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники», — написал Развожаев
По словам коллег, Михайленко был настоящим профессионалом и наставником для молодых курсантов, готовящихся стать офицерами и адмиралами российского флота.
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Лия Мурадьян