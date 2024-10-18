Появились новые подробности убийства военкора Татарского

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что следственные органы установили метод активации взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«По другому уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент, известный как Владлен Татарский, сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства», — отметил он.
По его словам, экспертиза этих частей впоследствии позволила установить способ его активации. Глава ведомства отметил, что на основе изъятых видеозаписей удалось восстановить маршрут Дарьи Треповой* до её прихода в кафе и после совершения преступления.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва бомбы на творческом вечере в Санкт-Петербурге. Он умер мгновенно, более 50 человек пострадали.
В январе 2-й Западный окружной военный суд признал Дарью Трепову* виновной в теракте и приговорил её к 27 годам колонии общего режима. Это самый большой приговор, вынесенный женщинам в России. В мае Апелляционный военный суд подтвердил решение, также удовлетворив иски потерпевших на сумму более 16,5 миллиона рублей.
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