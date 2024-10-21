На борту сбитого в Судане самолета был российский инженер с коллегами

В Далласе, штат Техас, произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина и три собаки. Все случилось из-за того, что женщина, Мирса Лопес, не смогла зайти в туалет к своему знакомому, Гэри Фишеру, и спалила его дом. Об инциденте сообщает Fox News.