На борту сбитого в Судане самолета был российский инженер с коллегами

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На борту сбитого в Судане самолета находился российский инженер и его коллеги. Эту информацию сообщил канал Mash вечером 21 октября.
Среди погибших оказался Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC. По предварительным данным, вместе с ним на борту были еще несколько коллег.
Канал SHOT уточнил, что речь идет о грузовом самолете Ил-76, принадлежащем компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ. Самолет перевозил инженерную помощь из ОАЭ в Чад.
20 октября появилась информация о том, что в Судане сбили грузовой самолет, на борту которого предположительно были россияне. Посольство РФ сообщило, что российские дипломаты на связи с суданскими властями и выясняют все детали этого инцидента.
Мятежные Силы быстрого реагирования, захватившие западный регион Судана Дарфур, заявили в своих социальных сетях, что суданский грузовой самолет Ил-76, на борту которого, по их данным, были граждане России, сбили в провинции Северный Дарфур.
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Канал SHOT уточнил, что речь идет о грузовом самолете Ил-76, принадлежащем компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ. Самолет перевозил инженерную помощь из ОАЭ в Чад.
20 октября появилась информация о том, что в Судане сбили грузовой самолет, на борту которого предположительно были россияне. Посольство РФ сообщило, что российские дипломаты на связи с суданскими властями и выясняют все детали этого инцидента.
Мятежные Силы быстрого реагирования, захватившие западный регион Судана Дарфур, заявили в своих социальных сетях, что суданский грузовой самолет Ил-76, на борту которого, по их данным, были граждане России, сбили в провинции Северный Дарфур.
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Лия Мурадьян