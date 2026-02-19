В Коломне пройдет форум-фестиваль «Разбуди энергию»
28 февраля в коломенском «Арт-квартале «Патефонка» состоится форум-фестиваль, посвященный здоровому образу жизни, красоте, правильному питанию и ментальному здоровью. Об этом сообщает в Министерстве культуры и туризма Московской области, отметив, что мероприятие приурочено к началу весны.
Участие в фестивале примут психологи, коучи и специалисты по питанию. Гостей ждут закрытые сессии с психологами, индивидуальные консультации нутрициологов, занятия йогой и медитацией, уроки дыхательной гимнастики, а также танцевальные воркшопы и зарядки.
Для посетителей также организуют весенний маркет с изделиями ручной работы, авторскими угощениями и творческими мастер-классами. Для маленьких гостей будет работать детский островок с маркетом и мастер-классами.
Форум-фестиваль пройдет с 11:00 до 19:00 по адресу: ул. Уманская, 3Д. Вход для всех возрастов (0+). Подробности — в группе мероприятия во ВКонтакте.
