В Коломне пройдет форум-фестиваль «Разбуди энергию»

19 февраля 2026, 15:00

оригинал Фото: istockphoto / PeopleImages

28 февраля в коломенском «Арт-квартале «Патефонка» состоится форум-фестиваль, посвященный здоровому образу жизни, красоте, правильному питанию и ментальному здоровью. Об этом сообщает в Министерстве культуры и туризма Московской области, отметив, что мероприятие приурочено к началу весны.