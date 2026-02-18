Врачи НИКИ детства рассказали о поддержке иммунитета ребенка в межсезонье

18 февраля 2026, 17:12

оригинал Фото: istockphoto / SeventyFour

Перепады температуры и изменение светового дня в межсезонье создают дополнительную нагрузку на детский организм. О ключевых правилах профилактики рассказали специалисты НИКИ детства, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





По словам педиатров, в этот период особенно важны витамин D для иммунитета и костной ткани, витамин С как антиоксидант, витамины группы B для энергии и цинк для восстановления слизистых. Получить эти нутриенты лучше из натуральных источников: сезонных овощей и фруктов, кисломолочных продуктов, печени, орехов и морепродуктов.



Самостоятельно назначать ребенку витамины, особенно в высоких дозах, опасно. Избыток, например, витаминов А или D может нанести вред. Принимать поливитаминные комплексы стоит только после консультации с врачом, который подберет дозировку с учетом возраста и состояния здоровья.



«Ответственность взрослых — обеспечить ребёнку условия для гармоничного развития и особое внимание уделять межсезонью, ведь организм ребенка развивается и учится адаптироваться к различным временам года», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.