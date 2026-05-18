Волонтёр раскрыла условие для поисков пропавшей семьи Усольцевых
Точечные поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае с привлечением добровольцев пока могут проходить только с использованием беспилотника. Об этом рассказала РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Совместные выезды служб с участием волонтёров сейчас возможны только с помощью коптера. Без проведения массовых поисковых работ, подчеркнула собеседница агентства.
Напомним, что супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в горы Буратинка и Мальвинка в окрестностях посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Вскоре они перестали выходить на связь, и начались масштабные поиски.
Этой весной спасатели столкнулись с неожиданным препятствием — к месту исчезновения Усольцевых приезжает слишком много людей. Большое скопление народа затрудняет проводимые операции, поэтому отряду «ЛизаАлерт» пришлось обратиться к местным властям с просьбой ограничить приток посторонних на территорию.
