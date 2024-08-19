В «Сколково» состоится международный женский бизнес-форум

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Международное бизнес-мероприятие Skolkovo women's forum 2024 состоится на территории технопарка «Сколково» 6 сентября, в его работе примут участие более полутора тысяч человек из 47 регионов России и 25 стран, сообщает пресс-служба форума.
«В ходе форума планируется обсудить тринадцать различных тем, в числе которых непрерывное образование взрослых и детей, социальные инициативы бизнеса, инвестирование в проекты, нацеленные на укрепление технологического суверенитета России, новые задачи креативных индустрий, культурное наследие, а также мода и дизайн как отражение потребностей общества», — говорится в сообщении.В рамках форума состоится технологический показ «Модные инновации» с участием кибермоделей, демонстрация документального фильма «Железные леди» и пр.
Подробная информация о предстоящем мероприятии размещена на сайте форума.
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Лев Каштанов