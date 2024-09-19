В Солнечногорске открыли новый детский игровой комплекс

«Восемнадцатиметровая водонапорная башня была построена в 60-х годах прошлого века. Башня уже много лет не функционировала и со временем начала разрушаться. Постройка находилась рядом с жилыми домами и представляла угрозу для жителей, а также портила вид района. Администрация Рузского округа обследовала строение и приняла решение о сносе», — говорится в сообщении.

