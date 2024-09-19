В Солнечногорске открыли новый детский игровой комплекс

Фото: Валентина Максимова
Современный детский игровой комплекс открыли во дворе домов №№2, 3 и 5 в солнечногорском микрорайоне Рецкино, передаёт корреспондент Валентина Максимова.
В честь открытия площадки был организован праздник, его провели сотрудники ДК «Выстрел». Для детей устроили игры и дискотеку.
Впечатлениями от новой площадки поделилась одна из мам — местная жительница Екатерина Шумова.
Новая площадка выполнена в тематике «Сказочный лес», её площадь составляет 450 квадратных метров. Здесь есть различные игровые элементы, большая песочница, а также спортивная зона с тренажёрами для воркаута.
Всего в текущем году в округе Солнечногорск модернизируют 13 детских площадок.
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Впечатлениями от новой площадки поделилась одна из мам — местная жительница Екатерина Шумова.
«Раньше здесь была детская площадка, но уже изношенная. Мы не ожидали и были приятно удивлены, когда увидели, что стали строить новую. Площадка стала в два раза больше. Очень красивая и качественная», — сказала Екатерина.
Новая площадка выполнена в тематике «Сказочный лес», её площадь составляет 450 квадратных метров. Здесь есть различные игровые элементы, большая песочница, а также спортивная зона с тренажёрами для воркаута.
Всего в текущем году в округе Солнечногорск модернизируют 13 детских площадок.
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Лев Каштанов