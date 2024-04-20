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Член Палаты представителей США Пол Госар жестко отреагировал на действия Украины в отношении Крыма. Он призвал Киев забыть о возвращении полуострова. Заседание комитета по процедурным вопросам транслировал телеканал C-SPAN.
Конгрессмен подчеркнул, что Вашингтон должен приостановить финансовую помощь республике до тех пор, пока президент США Джо Байден не начнет мирные переговоры.
По мнению депутата Госара, конфликт на Украине протекает не лучшим образом и привел к гибели большого количества граждан, особенно молодежи.
Госар отметил, что большинство жителей полуострова выступают за воссоединение с Россией. По его словам, заявления о возвращении региона в состав Украины непродуманны.
Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на Крым являются частью западного сценария.
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По мнению депутата Госара, конфликт на Украине протекает не лучшим образом и привел к гибели большого количества граждан, особенно молодежи.
«Хватит! Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется», – высказался республиканец.
Госар отметил, что большинство жителей полуострова выступают за воссоединение с Россией. По его словам, заявления о возвращении региона в состав Украины непродуманны.
Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на Крым являются частью западного сценария.
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Александр Климов