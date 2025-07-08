В Следственном комитете указали на продолжающийся рост преступности среди мигрантов
Количество преступлений, совершённых мигрантами, выросло на 10% за первые пять месяцев 2025 года. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания с подчинёнными.
Их доля в общем количестве совершённых в стране преступлений также возросла – с 4,3% до 5%.
А число особо тяжких преступлений, совершённых приезжими, увеличилось сразу на 57% – с 3 878 до 6 000.
Также на 22% больше стало половых посягательств со стороны мигрантов.
В общей сложности с начала года закон нарушили около 12,5 тысяч иностранцев.
Кроме того, Бастрыкин рассказал о работе с чиновниками и другими госслужащими, нарушающими миграционное законодательство. Уголовных дел по факту обнаружения такой противоправной деятельности стало больше на 21%. По ним были привлечены к ответственности 120 человек, из которых 81 – сотрудники миграционных подразделений ОВД. В прошлом году их число составило 36.
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