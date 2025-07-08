В Следственном комитете указали на продолжающийся рост преступности среди мигрантов

08 июля 2025, 17:10

Бастрыкин: число совершённых мигрантами преступлений выросло на 10% в 2025 году

Фото: iStock/vichinterlang

Количество преступлений, совершённых мигрантами, выросло на 10% за первые пять месяцев 2025 года. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания с подчинёнными.