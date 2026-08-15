В слитой базе DDX оказались персональные данные российских силовиков
В утёкшей в Сеть базе данных, связанной с сетью фитнес-клубов DDX Fitness, предположительно оказались персональные данные людей, которые могут иметь отношение к силовым и правоохранительным структурам. Об этом сообщает BAZA.
По информации издания, среди записей есть фотографии клиентов, номера телефонов, фамилии и сведения о посещениях фитнес-клубов. Таким образом, утечка может затрагивать не только обычных посетителей сети, но и людей, чья работа связана с правоохранительными органами.
Ранее стало известно, что после появления базы в открытом доступе клиенты DDX начали направлять компании досудебные претензии. Посетители требуют объяснить, каким образом их личная информация оказалась в Интернете и какие меры принимаются для удаления данных из открытого доступа.
Особое внимание теперь привлекли сведения о возможных сотрудниках силовых ведомств. Если подтвердится, что среди опубликованной информации действительно есть данные действующих сотрудников спецслужб, последствия утечки могут оказаться серьёзнее обычного нарушения правил обработки персональных данных.
В зависимости от характера раскрытой информации, статуса людей и обстоятельств произошедшего за такую утечку может наступить ответственность, в том числе уголовная.
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