В слитой базе DDX оказались персональные данные российских силовиков

15 августа 2026, 08:20

Среди данных клиентов DDX обнаружили фотографии, телефоны и сведения о силовиках

Фото: Istock / Drazen Zigic

В утёкшей в Сеть базе данных, связанной с сетью фитнес-клубов DDX Fitness, предположительно оказались персональные данные людей, которые могут иметь отношение к силовым и правоохранительным структурам. Об этом сообщает BAZA.