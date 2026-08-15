Россияне оказались в больнице инфекцией после ужина в люксовом ресторане турецкого отеля

15 августа 2026, 07:59

Туристы из России массово отравились устрицами в элитном турецком отеле

Фото: Istock / Plateresca

Последние дни отдыха российских туристов в турецком отеле Rubi Platinum Sign в городе Авсаллар обернулись серьёзным отравлением. По данным BAZA, несколько гостей пожаловались на резкое ухудшение самочувствия после того, как попробовали устрицы в ресторане а-ля карт.