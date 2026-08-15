Россияне оказались в больнице инфекцией после ужина в люксовом ресторане турецкого отеля
Последние дни отдыха российских туристов в турецком отеле Rubi Platinum Sign в городе Авсаллар обернулись серьёзным отравлением. По данным BAZA, несколько гостей пожаловались на резкое ухудшение самочувствия после того, как попробовали устрицы в ресторане а-ля карт.
Одна из пострадавших, Анна (имя изменено), рассказала, что почувствовала себя плохо уже на следующий день после ужина. Состояние девушки быстро ухудшалось, поэтому её экстренно доставили в больницу Аланьи.
Медики диагностировали у туристки острую бактериальную инфекцию. Девушке поставили капельницу и назначили курс антибиотиков. Из-за тяжёлого состояния Анну оставили в больнице на ночь и не разрешили сразу вернуться в отель.
Позже выяснилось, что похожие симптомы появились и у других отдыхающих, которые также ели устрицы во время ужина. Некоторые туристы тоже были вынуждены обратиться за медицинской помощью и попасть в больницу.
При этом, по словам Анны, представители отеля после произошедшего не принесли извинений и даже не поинтересовались её состоянием. Туристка считает такое отношение особенно возмутительным, поскольку отдых в Rubi Platinum Sign обходится недёшево — стоимость путёвки на двоих достигает почти 500 тысяч рублей.
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