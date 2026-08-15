Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Дагестане

15 августа 2026, 07:45

Мусу Хизриева нашли в доме знакомого после нападения на мужчину в Дагестане

Фото: Istock / Rawf8

38-летнего Мусу Хизриева задержали в Махачкале по подозрению в убийстве 44-летнего мужчины. По данным МВД Дагестана, подозреваемый пытался скрыться в доме своего знакомого, однако оперативники обнаружили его и доставили для дальнейших следственных действий. Об этом передаёт связанный с силовыми структурами Telegram-канал.