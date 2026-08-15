Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Дагестане
38-летнего Мусу Хизриева задержали в Махачкале по подозрению в убийстве 44-летнего мужчины. По данным МВД Дагестана, подозреваемый пытался скрыться в доме своего знакомого, однако оперативники обнаружили его и доставили для дальнейших следственных действий. Об этом передаёт связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Как сообщалось ранее, днём 14 августа в городском саду на улице Максима Горького Хизриев, по версии следствия, напал на 44-летнего мужчину с ножом. Потерпевший получил около 20 колото-резаных ранений и скончался на месте до приезда медиков. По предварительным данным правоохранителей, причиной расправы стала кровная месть.
Накануне подозреваемого объявляли в розыск, а полиция опубликовала его данные и фотографию. Теперь после задержания следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить детали конфликта, который, предположительно, привёл к убийству. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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