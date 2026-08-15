Игра в прятки в заброшенной больнице закончилась гибелью девочки в Забайкалье

15 августа 2026, 06:48

Девочка погибла в Забайкалье во время игры в прятки в заброшенной больнице

Фото: канал в MAX «Следком75»/@id7536115711_gos

В заброшенном здании бывшей поликлиники Забайкальского края погибла девочка. Она оступилась в темноте и упала в открытую шахту лифта во время игры в прятки. Об этом сегодня утром сообщили в канале «Следком75» на платформе MAX.