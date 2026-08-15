Игра в прятки в заброшенной больнице закончилась гибелью девочки в Забайкалье
В заброшенном здании бывшей поликлиники Забайкальского края погибла девочка. Она оступилась в темноте и упала в открытую шахту лифта во время игры в прятки. Об этом сегодня утром сообщили в канале «Следком75» на платформе MAX.
Инцидент случился в городе Борзе. Предварительно, группа подростков проникла 14 августа в пустующее здание, чтобы поиграть. Дети разошлись по помещению, и одна из девочек, прячась в условиях плохой видимости, не заметила опасного проёма. От полученных при падении травм ребёнок скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии.
В пресс-службе СУ СК России по региону напомнили, что безопасность детей во многом зависит от родительского контроля за их досугом – без должного внимания возрастает риск попадания в опасные ситуации, включая проникновение на заброшенные объекты.
Читайте также: