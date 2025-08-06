В словарь датского языка внесли местоимения для людей неопределенного пола
В официальный онлайн-словарь датского языка внесли местоимения, которые предназначены для людей неопределенного пола. Об этом сообщает газета Politiken.
Всего в словарь внесли 62 слова, которые появились в период с 1957 по 2024 год. СМИ обратили внимание на местоимения, предназначенные для людей, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Таким образом, слова пополнили слова hen и de. Оба местоимения предназначены для неопределившихся с полом. Как отметила старший научный сотрудник совета по словарю Маргрете Хайдеманн Андерсен, эти два слова в последние годы находятся в центре лингвистических дискуссий.
При этом в словаре нашлось место и для определений, которые стали особенно популярны в последнее время. Так совет внес в слово skyggefl de, что в переводе означает «теневой флот».
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