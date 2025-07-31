Весь тираж нового романа Маргариты Симоньян раскупили за 10 минут
Весь тираж нового романа главреда международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово – в конце будет Цифра» раскупили за 10 минут в московских книжных магазинах сети «Читай-город». Об этом пресс-служба опубликовавшего книгу издательства АСТ сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что тираж первой партии романа составил 45 тысяч экземпляров. За первую неделю после анонса выхода книги предзаказ оформили около 10 тысяч человек.
Сама Симоньян также прокомментировала появление своего романа на полках столичных книжных магазинов. По её сведениям, все книги были распроданы в торговых центрах «Афимолл» и «Европейский».
Журналистка выразила благодарность всем, кто интересуется её творчеством, а также добавила, что отправляет гонорары с продажи книг на благотворительность.
Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово – в конце будет Цифра» появилась в продаже 31 июля.
Читайте также: