Весь тираж нового романа Маргариты Симоньян раскупили за 10 минут

31 июля 2025, 20:35

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @msimonyan)

Весь тираж нового романа главреда международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово – в конце будет Цифра» раскупили за 10 минут в московских книжных магазинах сети «Читай-город». Об этом пресс-служба опубликовавшего книгу издательства АСТ сообщила в беседе с РИА Новости.