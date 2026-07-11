В собаке два месяца гнила «бомба замедленного действия»

11 июля 2026, 21:57

Ветеринары Москвы спасли веймаранера с некрозом кишечника

Фото: телеграм/@moyavetklinika

В Бабушкинской государственной ветеринарной клинике (ГБУ «Мосветобъединение») провели экстренную операцию четырехлетнему веймаранеру по кличке Зевс. Причиной хирургического вмешательства стало инородное тело в кишечнике животного, которое приводило к некрозу тканей, сообщили в пресс-службе сети.