В собаке два месяца гнила «бомба замедленного действия»
В Бабушкинской государственной ветеринарной клинике (ГБУ «Мосветобъединение») провели экстренную операцию четырехлетнему веймаранеру по кличке Зевс. Причиной хирургического вмешательства стало инородное тело в кишечнике животного, которое приводило к некрозу тканей, сообщили в пресс-службе сети.
По данным ветврачей, пёс с раннего возраста привык играть с шишками, принося их хозяину. Во время одной из прогулок владелец заподозрил, что питомец случайно проглотил такой предмет. В течение последующих двух месяцев состояние собаки неуклонно ухудшалось, однако многократные обследования в различных клиниках не позволяли выявить причину недомогания — инородное тело оставалось невидимым для диагностики.
Точный диагноз установили только после рентгенографии в Бабушкинской ветклинике: выяснилось, что еловая шишка всё это время находилась в кишечнике. К моменту операции ситуация оценивалась как критическая — длительное нахождение предмета спровоцировало некроз тканей. Хирург Ярослав Паршин-Сомов удалил около 20 сантиметров поврежденного кишечника вместе с застрявшей шишкой.
Несмотря на тяжесть состояния, послеоперационный период прошёл без осложнений. Уже через четверо суток Зевс вернулся к обычной активности. В настоящее время животному назначили курс реабилитации и специальную диету сроком на несколько месяцев, направленную на щадящий режим для укороченного пищеварительного тракта. Ветврачи отмечают, что угроза жизни питомца миновала, его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой.
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