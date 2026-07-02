Подмосковные ветеринары объяснили, почему собакам в жару нужна особая защита
В разгар лета особую угрозу для собак представляет жара. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области со ссылкой на подмосковных ветеринаров.
В зной организм животных хуже справляется с терморегуляцией, из-за чего резко возрастает риск теплового удара и других опасных состояний.
«Прежде всего, ни в коем случае нельзя оставлять животных в замкнутых пространствах, особенно в припаркованных автомобилях. Там температура стремительно растёт и становится опасной. Прогулки стоит планировать на раннее утро или поздний вечер, когда жара спадает. В течение дня питомец должен находиться в прохладном месте – в тени, в доме с кондиционером или вентилятором», – отметили ветеринарные врачи.Не менее важно следить за водным балансом. У животного всегда должен быть доступ к свежей воде комнатной температуры, в том числе во время выгула.
Если собаке стало плохо или требуется консультация специалиста, помощь всегда рядом. В Подмосковье работают более 80 государственных ветеринарных клиник. Записаться на приём и найти ближайшую станцию можно на портале «Мой АПК».