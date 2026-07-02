Подмосковные ветеринары объяснили, почему собакам в жару нужна особая защита

02 июля 2026, 22:19

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В разгар лета особую угрозу для собак представляет жара. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области со ссылкой на подмосковных ветеринаров.





В зной организм животных хуже справляется с терморегуляцией, из-за чего резко возрастает риск теплового удара и других опасных состояний.

«Прежде всего, ни в коем случае нельзя оставлять животных в замкнутых пространствах, особенно в припаркованных автомобилях. Там температура стремительно растёт и становится опасной. Прогулки стоит планировать на раннее утро или поздний вечер, когда жара спадает. В течение дня питомец должен находиться в прохладном месте – в тени, в доме с кондиционером или вентилятором», – отметили ветеринарные врачи.