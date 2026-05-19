Подмосковные ветеринары рассказали, как спасти питомца при укусе гадюки

19 мая 2026, 22:18

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Хозяевам домашних животных необходимо быть внимательными во время прогулок на природе с установлением жаркой погоды в Московском регионе. Об этом предупредили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Дело в том, что тепло способствует появлению змей в лесопарковых зонах и на дачных участках.



В Подмосковье встречаются два вида змей: безобидные ужи и ядовитые гадюки, укус которых представляет серьёзную опасность для животных. Специалисты Государственной ветеринарной службы региона напомнили порядок действий в случае укуса.

«При обнаружении на теле питомца двух кровоточащих ранок нужно действовать оперативно. Выдавливание яда, наложение жгутов, обработка раны спиртом или надрезы в месте укуса не рекомендуются – эти действия могут только усугубить ситуацию. Для замедления распространения яда и обезболивания допустимо приложить к месту укуса холодный компресс и следить, чтобы животное не вылизывало раны», – подчёркивают ветеринары.

«При длительной транспортировке, более 30-40 минут, перед выездом допустимо дать животному антигистаминный препарат, рассчитанный по его весу, и обеспечить доступ к воде. Во время перевозки важно ограничить подвижность питомца, так как активность усиливает циркуляцию крови и распространение яда. Тяжелее всех укусы переносят животные с небольшим весом», – отметили в министерстве.