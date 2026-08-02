Избивший девушку мужчина оспаривает счёт за её спасение
История из Забайкалья получила неожиданное продолжение. Девушку, которая после жестокого избиения оказалась на грани жизни и смерти и была экстренно доставлена в Читу вертолётом санавиации, теперь пытаются взыскать стоимость спасательной операции с её мужа — того самого человека, который стал причиной травм.
Как сообщает Baza, всё произошло после бытового конфликта. Тимофей проснулся не от будильника, а от укуса за нос — его девушка Дарья таким образом решила разбудить его после вечеринки. Однако вместо шутки ситуация закончилась трагедией: мужчина жестоко избил возлюбленную, в результате чего у неё была разорвана поджелудочная железа.
Состояние женщины оказалось тяжёлым, поэтому врачи приняли решение об экстренной эвакуации. Дарью доставили в Читу на вертолёте санитарной авиации, что позволило своевременно оказать ей необходимую медицинскую помощь.
Позже суд признал Тимофея виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и назначил ему три года лишения свободы. Но дальнейшее развитие событий оказалось неожиданным: пока мужчина находился в колонии, Дарья простила его. Пара решила восстановить отношения и даже зарегистрировала брак прямо в исправительном учреждении.
Спустя два с половиной года Тимофей вышел по условно-досрочному освобождению. Сейчас мужчине 30 лет, его супруге 40, вместе они воспитывают четверых детей.
Однако теперь у семьи появился новый конфликт — уже с государством. Прокуратура потребовала взыскать с Тимофея около 930 тысяч рублей. Именно такую сумму, по данным ведомства, бюджет потратил на экстренный вылет вертолёта санавиации для спасения Дарьи.
Супруги с требованием не согласны и не хотят выплачивать эти деньги. Главный аргумент Тимофея заключается в том, что решение о вызове вертолёта принимали не он и не его семья, а медицинские службы, поэтому он не считает себя обязанным компенсировать расходы. Теперь спор предстоит решить в суде.
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