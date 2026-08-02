Избивший девушку мужчина оспаривает счёт за её спасение

02 августа 2026, 15:09

Муж отказался платить 930 тысяч рублей за эвакуацию избитой им жены

Фото: Istock / camptoloma

История из Забайкалья получила неожиданное продолжение. Девушку, которая после жестокого избиения оказалась на грани жизни и смерти и была экстренно доставлена в Читу вертолётом санавиации, теперь пытаются взыскать стоимость спасательной операции с её мужа — того самого человека, который стал причиной травм.