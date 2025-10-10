Подмосковные спасатели вынесли мужчину из горящей квартиры в Серебряных Прудах
В посёлке Успенский городского округа Серебряные Пруды специалисты «Мособлпожспаса» вынесли мужчину из горящей квартиры. Пожар случился вечером 9 октября в двухэтажном деревянном доме.
Как рассказал заместитель начальника территориального управления №13 Эдуард Морозов, около пяти вечера на номер «112» поступило сообщение о возгорании. На место оперативно прибыли дежурные расчёты.
«Огнеборцы через оконный проем проникли в жилище, где обнаружили хозяина квартиры, находящегося в бессознательном состоянии. Работники подразделения надели на него спасательную маску, открыли дверь квартиры изнутри и вынесли мужчину на свежий воздух, а затем передали его медикам», — сообщил Эдуард Морозов.
Пострадавшего 41-летнего местного жителя госпитализировали с подозрением на отравление дымом. Пожарные быстро справились с возгоранием и не дали пламени распространиться на весь дом. Благодаря слаженной работе огнеборцев удалось избежать трагедии.