Подмосковные спасатели вынесли мужчину из горящей квартиры в Серебряных Прудах

10 октября 2025, 19:03

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В посёлке Успенский городского округа Серебряные Пруды специалисты «Мособлпожспаса» вынесли мужчину из горящей квартиры. Пожар случился вечером 9 октября в двухэтажном деревянном доме.





Как рассказал заместитель начальника территориального управления №13 Эдуард Морозов, около пяти вечера на номер «112» поступило сообщение о возгорании. На место оперативно прибыли дежурные расчёты.





«Огнеборцы через оконный проем проникли в жилище, где обнаружили хозяина квартиры, находящегося в бессознательном состоянии. Работники подразделения надели на него спасательную маску, открыли дверь квартиры изнутри и вынесли мужчину на свежий воздух, а затем передали его медикам», — сообщил Эдуард Морозов.