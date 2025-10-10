В Наро-Фоминске девочке-подростку оторвало руку от удара током на крыше поезда
В подмосковном Наро-Фоминске трое подростков получили тяжёлые травмы, забравшись на крышу электропоезда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл с электричкой ЭП2ДМ, которая следовала из Москвы в Калугу. Подростки зацепились на крыше состава, и в результате их ударило током высокого напряжения. Один из юношей, 14-летний подросток, погиб на месте.
Девушка в результате происшествия лишилась руки. Ещё один юноша получил серьёзные ожоги и ранения. Медики оказывают помощь пострадавшим, но жизнь второго юноши остаётся под угрозой.
Все трое учатся в одной школе Наро-Фоминска и являются ровесниками. На месте происшествия работают оперативные службы. Поезд остановили, а движение встречной электрички отменили.
