В Сочи мужчина воспользовался доверием отдыхающей и успел снять деньги с её карты

15 августа 2026, 19:17

Знакомство на пляже в Адлере обернулось потерей телефона за 50 тысяч рублей

Фото: Istock / eternalcreative

Знакомство на пляже в Адлере закончилось для отдыхающей потерей дорогостоящего телефона и денег. По предварительным данным, женщина познакомилась с мужчиной во время отдыха и не ожидала, что новый знакомый воспользуется её доверием. Об этом сообщает «ЧП Сочи».