В Сочи мужчина воспользовался доверием отдыхающей и успел снять деньги с её карты
Знакомство на пляже в Адлере закончилось для отдыхающей потерей дорогостоящего телефона и денег. По предварительным данным, женщина познакомилась с мужчиной во время отдыха и не ожидала, что новый знакомый воспользуется её доверием. Об этом сообщает «ЧП Сочи».
Мужчина забрал смартфон стоимостью около 50 тысяч рублей, а вместе с ним у него оказалась банковская карта женщины. После этого он успел воспользоваться картой и снять с неё ещё 8 тысяч рублей.
Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители начали устанавливать личность подозреваемого и смогли выйти на него благодаря записям камер видеонаблюдения и информации о банковских операциях.
В результате мужчину удалось найти и задержать. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до шести лет лишения свободы.
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