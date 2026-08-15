Водителя грузовика зажало в кабине при ДТП в Челябинской области
Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех большегрузов произошло на 1590-м километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. Инцидент случился на территории Ашинского муниципального округа.
По данным регионального управления МЧС, в результате мощного столкновения кабину одного из грузовиков сильно деформировало, и водитель оказался зажатым внутри. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего мужчину. С тяжелыми травмами его передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу.
Второй участник аварии отделался менее серьезными повреждениями — медики оказали ему необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался. Обстоятельства и причины столкновения трех грузовых автомобилей в настоящее время выясняют сотрудники ГИБДД.
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