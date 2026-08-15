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Мальчик активировал принесенную с улицы взрывчатку на Украине

Мальчик принес с улицы домой взрывчатку и активировал ее в Сумах
Фото: istockphoto/Helios8

В украинских Сумах восьмилетний ребенок принес найденный взрывоопасный предмет домой, где произошла детонация. Об этом стало известно 15 августа.



По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, инцидент привел к травмированию мальчика и его матери. Как уточняется в официальном Telegram-канале ведомства, школьник обнаружил опасную находку на улице и решил занести ее в жилое помещение, после чего привел в действие.

На текущий момент спасатели не раскрывают детали о тяжести полученных пострадавшими повреждений, а также не уточняют происхождение взрывчатого устройства. Обстоятельства случившегося выясняются.

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