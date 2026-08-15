Незнакомая женщина отдыхала в квартире, пока хозяева были в отпуске за тысячи километров от дома
Жители Нью-Йорка Билл и Йелим Ким вернулись из поездки в Йеллоустонский национальный парк и обнаружили, что в их отсутствие в элитную квартиру проникла посторонняя женщина. Инцидент произошел в престижном жилом комплексе, сообщает New York Post.
Супруги находились в отъезде, когда вечером получили уведомление от системы домашней безопасности о движении в квартире. Включив трансляцию с камеры, они увидели незнакомку, которая свободно перемещалась по помещению, налила себе напиток и устроилась на диване. Заметив камеру наблюдения, женщина сорвала ее с книжной полки.
Находившиеся за тысячи километров хозяева немедленно связались с полицией и попросили друзей прибыть к дому. Один из них постучал в дверь и потребовал, чтобы непрошеная гостья покинула квартиру. Женщина вышла, но спустя несколько минут вернулась и самостоятельно открыла дверь ключом.
Прибывшие на место правоохранители задержали нарушительницу. Как выяснилось позднее, швейцар дома передал ей ключи, поверив, что она является выгульщиком собак супругов. После инцидента сотрудника отстранили от работы, а меры безопасности в здании усилили.
Полиция Нью-Йорка расследует происшествие по статье о возможной краже со взломом. Несмотря на свободный доступ в квартиру, из жилища супругов ничего не пропало.
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