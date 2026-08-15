Незнакомая женщина отдыхала в квартире, пока хозяева были в отпуске за тысячи километров от дома

15 августа 2026, 18:26

NYP: женщина отдыхала в чужой квартире в Нью-Йорке, пока хозяев не было дома

Фото: istockphoto/PhotosbyAndy

Жители Нью-Йорка Билл и Йелим Ким вернулись из поездки в Йеллоустонский национальный парк и обнаружили, что в их отсутствие в элитную квартиру проникла посторонняя женщина. Инцидент произошел в престижном жилом комплексе, сообщает New York Post.