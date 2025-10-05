В Сочи полиция проверяет конфликт на детской площадке
В Сочи сотрудники полиции проводят проверку после инцидента на детской площадке в микрорайоне Бытха. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
В Сети была опубликована информация о конфликте, произошедшем между женщиной и группой несовершеннолетних.
Кроме того, в публикации отмечалось, что группа мужчин демонтировала элементы благоустройства площадки — лавочки и качели. Правоохранители организовали проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям всех участников.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, сообщили в пресс-службе УВД курорта.
