В Сочи полиция проверяет конфликт на детской площадке

05 октября 2025, 21:28

Инцидент с угрозами детям на площадке в Бытхе расследуют правоохранители

Фото: Istock / Valdeci Lima

В Сочи сотрудники полиции проводят проверку после инцидента на детской площадке в микрорайоне Бытха. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».