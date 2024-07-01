В Сочи проведут IX Всероссийскую неделю охраны труд

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IX Всероссийская неделя охраны труда будет проходить с 10 по 13 сентября на площадке университета «Сириус» в Сочи, главной темой встречи станет формирование культуры безопасного труда, сообщает пресс-служба фонда Росконгресс.
«В рамках форума планируется уделить особое внимание вопросам психологического благополучия сотрудников, применения информационных технологий, вопросам изменения рынка труда, а также государственного управления в сфере охраны труда», — говорится в сообщении.Кроме того, по итогам IX Всероссийской недели охраны труда должны быть даны рекомендации по разработке единого демографического стандарта для предприятий, касающегося мер корпоративной поддержки сотрудников и членов их семей в разрезе демографии.
Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте ВНОТ.
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