В российском городе маленькая девочка открыла стрельбу в публичном месте
В Магнитогорске школьница устроила стрельбу на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».
Видео с места событий зафиксировало, как девочка с рюкзаком и предметом, напоминающим пистолет, покидает игровую зону. Затем она передает этот предмет взрослому мужчине. Очевидец, жительница соседнего дома, сообщила, что школьница стреляла беспорядочно.
По её словам, отец девочки в этот момент не вмешивался в происходящее. В настоящее время УМВД России по Магнитогорску разыскивает семью, которую видно на видеозаписи. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
