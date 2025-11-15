Мигрант ограбил студента в российском городе и проводил его до дома
МВД: мигрант ограбил 18-летнего студента и проводил его до дома в Петербурге
В Петроградском районе Санкт‑Петербурга мигрант ограбил студента, а затем проводил его до квартиры. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс‑службу ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Инцидент произошёл в среду, 12 ноября. 18‑летний парень рассказал полицейским, что возле дома на Большой Пушкарской на него напал неизвестный и отобрал сумку, после чего довёл до квартиры и забрал куртку.
Суммарный ущерб оценили в 55 тысяч рублей.
Через два дня правоохранители задержали подозреваемого — 25‑летнего гражданина одной из стран Центральной Азии. По факту грабежа возбудили уголовное дело.
Читайте также: