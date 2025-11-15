Мигрант ограбил студента в российском городе и проводил его до дома

15 ноября 2025, 13:50

МВД: мигрант ограбил 18-летнего студента и проводил его до дома в Петербурге

Фото: istockphoto/Dzurag

В Петроградском районе Санкт‑Петербурга мигрант ограбил студента, а затем проводил его до квартиры. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс‑службу ГУ МВД по городу и Ленобласти.