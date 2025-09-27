В Сочи водители автобусов устроили ссору у железнодорожного вокзала

27 сентября 2025, 15:35

Конфликт между водителями автобусов №35 и №4 произошёл на остановке в Сочи

Фото: Istock / Pavel Sipachev

Сегодня утром около 9:20 у здания железнодорожного вокзала Сочи водители автобусов маршрутов №35 и №4 поссорились прямо на остановке, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».