В Сочи водители автобусов устроили ссору у железнодорожного вокзала
Конфликт между водителями автобусов №35 и №4 произошёл на остановке в Сочи
Сегодня утром около 9:20 у здания железнодорожного вокзала Сочи водители автобусов маршрутов №35 и №4 поссорились прямо на остановке, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Очевидцы рассказали, что перед этим водители несколько раз обгоняли друг друга на дороге, создавая аварийные ситуации и пропуская остановки с пассажирами.
По словам свидетелей, такие «гонки» происходят регулярно — водители нарушают график и правила, а пассажирам приходится рисковать.
В мэрии Сочи отметили, что по факту инцидента проведена служебная проверка.
