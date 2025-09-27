В Москве росгвардейцы поймали курьера, сбившего ребёнка на электровелосипеде
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В Западном административном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в наезде на несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.
Патруль получил сообщение о том, что на улице Богданова курьер на электровелосипеде сбил человека и скрылся. На месте происшествия мать 6-летнего мальчика рассказала, что ребёнок получил ссадины на руке.
Недалеко от инцидента росгвардейцы нашли 24-летнего мужчину, подходившего по приметам, и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Читайте также: