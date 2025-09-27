В Москве росгвардейцы поймали курьера, сбившего ребёнка на электровелосипеде

27 сентября 2025, 15:05

Мужчина на электровелосипеде сбил ребёнка в Москве и был задержан Росгвардией

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В Западном административном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в наезде на несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.