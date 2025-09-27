Россиянин зверски изрезал пожилую мать ножом после ссоры
В Белебеевском районе Башкирии произошла ссора на бытовой почве между 51-летним мужчиной и его 76-летней матерью. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.
В ходе словесной перепалки россиянин схватил нож и нанёс пенсионерке несколько ударов в область груди. После этого он сам позвонил родственникам и сообщил о произошедшем. Те, в свою очередь, вызвали скорую помощь и полицию.
Медики госпитализировали женщину с множественными ножевыми ранениями. Информацию о её текущем состоянии врачи не разглашают. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемого задержали, он полностью признал свою вину в содеянном.
