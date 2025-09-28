В Сочи задержали мужчин, устроивших драку возле туалета

28 сентября 2025, 20:12

В Сочи полиция задержала двух мужчин после потасовки с ножом

Фото: Istock / Ideas_Studio

В ночь на 25 сентября в сочинскую полицию поступил звонок от очевидцев, ставших свидетелями драки рядом с туалетом на улице Горная Карусель. По их словам, у одного из участников конфликта в руках находился нож.