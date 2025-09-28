В Сочи задержали мужчин, устроивших драку возле туалета
В Сочи полиция задержала двух мужчин после потасовки с ножом
В ночь на 25 сентября в сочинскую полицию поступил звонок от очевидцев, ставших свидетелями драки рядом с туалетом на улице Горная Карусель. По их словам, у одного из участников конфликта в руках находился нож.
Как сообщили в пресс-службе УВД по Сочи, на место оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали двоих мужчин — 30 и 19 лет.
В отношении обоих были составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), после чего им назначили административные штрафы.
В настоящее время полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и причины, которые привели к конфликту.
Читайте также: