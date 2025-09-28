На курорте в Сочи вспыхнула потасовка с поножовщиной

28 сентября 2025, 14:30

В Сочи произошла массовая драка с ножом у общественного туалета

Фото: Istock / Anton Ostapenko

Поздним вечером на популярном горном курорте в Сочи произошла массовая драка. Инцидент, попавший на видео, случился возле входа в общественный туалет. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».