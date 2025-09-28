На курорте в Сочи вспыхнула потасовка с поножовщиной
Поздним вечером на популярном горном курорте в Сочи произошла массовая драка. Инцидент, попавший на видео, случился возле входа в общественный туалет. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Очевидцы рассказали, что сначала между группой мужчин завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в жестокую рукопашную. Во время столкновения один из участников попытался применить нож, но вскоре оказался на земле без сознания.
Местные жители снимали драку на видео, которое теперь распространяется в социальных сетях. Причины конфликта и итог потасовки остаются неизвестными. Некоторые пользователи в комментариях предположили, что ссора могла возникнуть из-за девушки.
Власти и правоохранительные органы пока не давали официальных заявлений по этому поводу.
