Южные города России атакуют божьи коровки-арлекины

27 сентября 2025, 16:16

Жители Сочи предупреждены о нашествии опасных божьих коровок

Фото: Istock / Mercurian Ray

Жители Сочи и нескольких других городов на юге России столкнулись с нашествием божьих коровок-арлекинов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».