Южные города России атакуют божьи коровки-арлекины

Жители Сочи предупреждены о нашествии опасных божьих коровок
Фото: Istock / Mercurian Ray

Жители Сочи и нескольких других городов на юге России столкнулись с нашествием божьих коровок-арлекинов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».



Насекомые, ищущие места для зимовки, начали проникать в отапливаемые квартиры и дома.

Эксперты советуют проявлять осторожность при контакте с ними, так как яд этих насекомых может вызывать аллергические реакции и интоксикацию.

Тёплое и влажное лето способствовало росту численности популяции, что вызывает обеспокоенность среди местных жителей.

Софья Метелева

