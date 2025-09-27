Южные города России атакуют божьи коровки-арлекины
Жители Сочи предупреждены о нашествии опасных божьих коровок
Жители Сочи и нескольких других городов на юге России столкнулись с нашествием божьих коровок-арлекинов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Насекомые, ищущие места для зимовки, начали проникать в отапливаемые квартиры и дома.
Эксперты советуют проявлять осторожность при контакте с ними, так как яд этих насекомых может вызывать аллергические реакции и интоксикацию.
Тёплое и влажное лето способствовало росту численности популяции, что вызывает обеспокоенность среди местных жителей.
