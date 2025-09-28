В горах Сочи спасли туриста с серьёзной травмой ноги
На популярном туристическом маршруте № 13 в окрестностях живописного озера Зеркальное в Сочи мужчина получил серьёзную травму ноги и не смог самостоятельно спуститься с горы, сообщает портал «СОЧИ1.ру».
На экстренный вызов оперативно отреагировали спасатели. Они прибыли к пострадавшему, оказали ему первую необходимую медицинскую помощь прямо на месте и оценили состояние травмы. Затем мужчину аккуратно уложили на специальные носилки и начали сложную транспортировку по пересечённой горной местности.
Преодолев опасные участки маршрута, спасатели доставили туриста к служебному автомобилю, который ожидал внизу. Его сразу же отвезли в больницу в поселке Красная Поляна, где врачи продолжили оказание квалифицированной медицинской помощи и наблюдение за состоянием пострадавшего.
Специалисты МЧС напомнили туристам о необходимости соблюдать осторожность на горных маршрутах и планировать походы с учётом своих возможностей, особенно в районах со сложным рельефом.
