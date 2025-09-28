В горах Сочи спасли туриста с серьёзной травмой ноги

28 сентября 2025, 14:18

Пострадавшего в горах Сочи эвакуировали и передали медикам в Красной Поляне

Фото: Istock / leolintang

На популярном туристическом маршруте № 13 в окрестностях живописного озера Зеркальное в Сочи мужчина получил серьёзную травму ноги и не смог самостоятельно спуститься с горы, сообщает портал «СОЧИ1.ру».