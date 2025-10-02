В Сочи застройщиков обязали вернуть более 1 млрд рублей за нарушение градостроительных норм
Прокуратура города Сочи отстояла интересы местных жителей и через суд добилась взыскания более 1,2 миллиарда рублей с застройщиков, нарушивших строительные нормы. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
В ходе проверки выяснилось, что шесть многоквартирных домов были построены без разрешительной документации и без обязательной социальной инфраструктуры — таких как школы, медучреждения и спортивные объекты. Из-за этого затраты на создание этих объектов легли на плечи муниципальных властей.
После обращения прокуратуры суд обязал строительные компании компенсировать понесённые расходы. Эти средства теперь будут направлены на развитие инфраструктуры, что, по словам ведомства, улучшит качество жизни сочинцев и сделает городскую среду более удобной для жизни.
