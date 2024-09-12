В Солнечногорском округе произошёл лесной пожар, поджигателей нашли

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл на территории Крюковского участкового лесничества — в одном километре от микрорайона Адмиралтейский села Алабушево городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар на площади 0,1 гектара заметили местные жители и сообщили о нём по телефону 112. На место немедленно отправили 13 лесных пожарных и шесть единиц спецтехники. Из-за сильного ветра территория возгорания увеличилась до 0,25 гектара. На тушение пожара потребовалось чуть более трёх часов», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. Виновных в поджоге установили, материалы по делу передали в надзорные органы.
В Комлесхозе региона напоминают, что поджог, приведший к лесному пожару, карается крупными штрафами. Физлицам придётся заплатить до 60 тысяч рублей, должностным лицам — до 110 тысяч рублей, юрлицам — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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