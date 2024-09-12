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В Солнечногорском округе произошёл лесной пожар, поджигателей нашли

12 сентября 2024, 09:10
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Пожар произошёл на территории Крюковского участкового лесничества — в одном километре от микрорайона Адмиралтейский села Алабушево городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар на площади 0,1 гектара заметили местные жители и сообщили о нём по телефону 112. На место немедленно отправили 13 лесных пожарных и шесть единиц спецтехники. Из-за сильного ветра территория возгорания увеличилась до 0,25 гектара. На тушение пожара потребовалось чуть более трёх часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. Виновных в поджоге установили, материалы по делу передали в надзорные органы.



В Комлесхозе региона напоминают, что поджог, приведший к лесному пожару, карается крупными штрафами. Физлицам придётся заплатить до 60 тысяч рублей, должностным лицам — до 110 тысяч рублей, юрлицам — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#солнечногорск
В Подмосковье во время тренировки по карате умер школьник
Shot: Школьник умер во время тренировки по карате в Подмосковье
12 сентября 2024, 09:12

Фото: iStock/Iulianna Est

В Подмосковье во время тренировки по карате умер 14-летний школьник. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел во время занятий в Спортивном фонде молодёжи «Характер спортсмена» в Истре, куда школьник ходил со своим младшим братом.

Сообщается, что Егор был полностью здоров, периодически проходил медосмотр. Карате парень занимался около шести лет и был хорошо подготовлен. Около восьми вечера, уже под конец очередной тренировки, семиклассник закончил поединок и внезапно потерял сознание. Врачи, прибывшие на место, не смогли выяснить, что случилось с подростком.

Семья парня находится в шоковом состоянии. По их словам, претензий к тренеру у них нет, так как он для их сына был «как духовный отец, следил за ними, как за цыплятами». Сообщается, что причина смерти Егора станет известна после проведенной экспертизы.

Ранее стало известно, что Альберто Фухимори, бывший президент Перу, ушел из жизни на 86 году. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Истре умер школьник на тренировке по карате в спортклубе
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#отец
#тренировки
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Умер известный тележурналист Николай Сванидзе
12 сентября 2024, 09:05

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Известный журналист Николай Сванидзе умер в среду вечером в Москве на 70-м году жизни, сообщает портал Shot.
Николай Сванидзе был одним из основателей российского телевидения и известным телеведущим общественно-политических программ. Некоторое время он занимал должность председателя ВГТРК.

С 2005 по 2014 год Сванидзе был членом Общественной палаты Российской Федерации. В 2009 году он вошёл в комиссию по противодействию фальсификации истории, которая была ликвидирована в 2012 году. Также он состоял в Совете по правам человека до 2022 года. Сванидзе также преподавал в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» и являлся членом бюро Союза журналистов Москвы.

В последние годы своей жизни Сванидзе страдал от тяжёлой болезни — ишемии головного мозга. Его состояние то улучшалось, то резко ухудшалось. Накануне его смерти ему стало плохо и он скончался.

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Депутат Гурулев попал в ДТП из-за разбитой дороги в Забайкальском крае
12 сентября 2024, 09:04

Фото: iStock/undefined undefined

Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в ДТП во время поездки по разбитой дороге в Забайкальском крае. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Судя по видео, которое выложил парламентарий, его машина осталась без переднего колеса, наехав на большую и глубокую выбоину.
По словам Гурулева, авария случилась на «знаменитой дороге Мациевская — Краснокаменск». Депутат также возмутился, что перед опасными участками не стоят предупреждающие дорожные знаки.
«Вот как обслуживают дорогу. Подвеску вырвал, ямы такие, что не объедешь. Не знаю, как вы живете. <...> Я не знаю, кому еще об этом говорить. Когда министерство строительства этим займется?» — негодовал Гурулев.
В начале августа Андрей Гурулев после посещения Курской области раскритиковал возведенную там линию обороны. Он заявил, что оборудуемые в Курской области минные поля не имеют огневого прикрытия, без которого не могут давать необходимого положительного эффекта.

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#всу
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Муж «королевы марафонов» Блиновский был задержан в воинской части
Mash: Алексея Блиновского задержали в воинской части на южнодонецком направлении
12 сентября 2024, 08:23

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Алексей Блиновский был задержан в воинской части на южнодонецком направлении. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сослуживцы Блиновского сообщили, что командование до последнего защищало его право на воинскую службу, однако это не помогло. Ранее Алексей сменил адвоката после того, как был объявлен в федеральный розыск за неуплату налогов и отмывание денег.

Напомним, что Блиновский решил отправиться на фронт добровольцем, чтобы спасти репутацию и финансовое положение семьи. Он служил сначала под Красногоровкой в штурмовом подразделении пятой ОМСБр, а затем был переведен под село Урожайное в ДНР, где входил в состав 95-го стрелкового полка.

Ранее сообщалось, что блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов. По ее словам, она не следила за налогами из-за того, что была в декрете, а всеми бухгалтерскими делами занималась команда блогера.

До этого партнёр коллегии адвокатов «Юков и партнёры» Светлана Тарнопольская назвала возможным признание судом блогера Елену Блиновскую банкротом.

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#розыск
#семьи
#село
#блогер
#право
#днр
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Дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори сообщила о его смерти
12 сентября 2024, 07:48

Фото: istock/jorgeantonio

Альберто Фухимори, бывший президент Перу, ушел из жизни на 86 году. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори, пишет РИА Новости.
«Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души. Огромное спасибо, папа! Кейко, Хиро, Сачи и Кендзи Фухимори», — написала она на своей странице в соцсети Х.

С 1990 по 2000 год Альберто Фухимори возглавлял Перу, после чего более 15 лет провел в тюрьме за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. На свободу он вышел в 2023 году. Отмечается, что продолжительное время Фухимори боролся с раком.

В июле его дочь сообщила, что отец планирует баллотироваться на президентских выборах 2026 года и намерен продолжать свою политическую деятельность до конца жизни.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.

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#отец
#президент
#смерть
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В обедах для УИК в Петербурге нашли инфекции
Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку и сальмонеллу в обедах для сотрудников петербургского УИК
12 сентября 2024, 05:57

Фото: istock/senkaya

В обедах, которые предоставлялись сотрудникам участковой избирательной комиссии (УИК) Санкт-Петербурга, были найдены возбудители опасных инфекций, включая кишечную палочку и сальмонеллу.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора через Telegram-канал.В ходе проверки комбината питания АО «Артис-Детское питание», а также пищеблока школы № 93 Пушкинского района, где готовилась еда для сотрудников УИК, были выявлены грубые нарушения санитарных норм.

В частности, 3,2 тонны продукции хранились в неподобающих условиях и без необходимой маркировки. В некоторых продуктах были обнаружены бактерии сальмонеллы, листерии и кишечной палочки.

Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности компании-поставщика, а материалы дела переданы в суд.

Ранее Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту массовых отравлений на избирательных участках. Среди пострадавших — сотрудники УИК, охранники и полицейские, которые употребляли пищу от одного и того же поставщика.

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#роспотребнадзор
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#нарушения
#сотрудники
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DoRzeczy: Вооружённый украинец забаррикадировался в квартире и отстреливался
11 сентября 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Longfin Media

В Польше вооружённый украинец забаррикадировался в квартире в варшавском районе Беляны. Затем он начал стрелять в подъехавших полицейских.
Как передаёт новостной портал DoRzeczy, правоохранители приехали на улицу Кохановского после того, как получили сообщение об агрессивном мужчине, у которого в руках был предмет, похожий на пистолет. Позже выяснилось, что это было пневматическое оружие, которым дебошир угрожал прохожим. Кроме того, у него был нож, уточняют авторы публикации.

Полицейские оцепили район и попросили жителей укрыться в домах. Злоумышленник заперся у себя в квартире, а затем вышел на балкон и начал кидать горящую бумагу и предметы одежды на соседние балконы, выкрикивая что-то на незнакомом языке. Как выяснилось, хулиган был с Украины. Когда правоохранители попытались урезонить мужчину, он открыл по ним стрельбу.

Тогда к операции была привлечена контртеррористическая группа. Силовики взломали дверь и быстро скрутили стрелка из соседней страны. Видимо, задержание было жёстким, потому что украинец сейчас находится в больнице. Допрос и суд предстоят ему уже после того, как он поправится.

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#задержание
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#пистолет
#полицейские
#операции
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Главного муфтия Таджикистана ранили ножом в Душанбе
11 сентября 2024, 19:33

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Ножевое ранение получил в Душанбе главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзод сообщили в республиканском МВД.
«Человек после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Нападавшего оперативно задержали, открыто уголовное дело. Известно, что у муфтия легкие ранения, ему оказали помощь медики, а затем отправили домой.

Как сообщалось ранее, предприниматель в Краснодаре подозревается в хищении у Минобороны РФ более семи миллионов рублей. Бизнесмену вменяют мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере.

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#мир
#таджикистан
#муфтий
#криминал
#новости
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Предпринимателя подозревают в хищении у Минобороны 7 млн рублей в Краснодаре
Бизнесмен Григорян подозревается в хищении у Минобороны 7 млн руб. в Краснодаре
11 сентября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Oksana Starostina

В хищении семи миллионов рублей у Минобороны РФ подозревают бизнесмена Сурена Григоряна в Краснодаре, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. Предпринимателю вменяют мошенничество в особо крупном размере.
«Он подозревается в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища в рамках государственного оборонного заказа», — прокомментировал источник.
По материалам уголовного дела, в августе 2020 года был оформлен госконтракт по реконструкции общежития, а в прошлом году фигурант, предварительно сговорившись с сообщниками, указал в актах о приемке работ заведомо ложные сведения, сказано в уголовном деле.

Из материалов также следует, что речь идет о сумме в семь миллионов 209 тысяч 386 рублей.

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#россия
#хищение
#бизнесмен
#криминал
#минобороны рф
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