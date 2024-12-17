В Солнечногорске открыли новую базу по содержанию территорий

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области открылась новая база по содержанию территорий, сообщили в пресс-службе Минчистоты. Её обустроили в Солнечногорске.
«Начало свою работу ещё одно обособленное подразделение муниципального бюджетного учреждения по содержанию территорий. Базу обустроили в связи с большой площадью муниципалитета. В работе задействованы штат из 30 человек, а также и спецтехника. Это четыре трактора, в то числе с щёткой и снегоротором; минипогрузчик; экскаватор; грузовик ГАЗель; самосвал; грузовик КАМАЗ и вышка», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, база оснащена двумя ремонтными боксами для обслуживания техники, оборудована стоянкой и складом для хранения инвентаря.
На территории нового отделения МБУ также располагается офис, куда жители могут обратиться за решением вопросов, а также внести предложения по работе коммунальных служб.
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Лора Луганская