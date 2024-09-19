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В Солнечногорске проведут выставку-пристройство собак и кошек

19 сентября 2024, 18:01
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Выставка-пристройство собак «Домой» пройдёт 21 сентября в городском парке Солнечногорска. На мероприятии будут представлены более 20 собак и кошек из приюта. Все они здоровы, стерилизованы и привиты, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Гости смогут не только познакомиться с животными, но и принять участие в мастер-классах, уроках доброты для детей, конкурсе рисования и других развлечениях. В парке также будет работать мобильный офис Госветслужбы, где можно будет зарегистрировать и чипировать домашних любимцев. Ветеринары предоставят возможность привить питомцев от бешенства отечественным препаратом «Рабикан», – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что на выставке можно получить консультации от специалистов по уходу за животными, принять участие в лотерее и посмотреть концерт.



Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Мероприятие, организованное благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду», пройдёт с полудня до 18:00 у памятника Михаилу Лермонтова.

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#вакцинация
#чипирование
ИБ-эксперт Бедеров допустил появление взрывчатки в iPhone
19 сентября 2024, 18:26

Фото: iStock/golubovy

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров не исключил возможности появления взрывчатки даже в iPhone.
При этом он подчеркнул, что подобное развитие событий крайне маловероятно.

«Я, конечно, утрирую, но в целом не удивлюсь, если в будущем закладка взрывчатки в iPhone станет нормой. Энтузиасты, к слову, уже проводят подобные эксперименты», – добавил в беседе с Газета.ру Бедеров.

Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане не стоит, поскольку все легальные устройства оснащены специальными средствами контроля за аккумуляторами.

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#безопасность
#взрыв
#смартфон
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В Серпухове почтили память погибших мотоциклистов
19 сентября 2024, 18:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

День памяти погибших мотоциклистов провели под Соборной горой в Серпухове представители Серпуховского отделения Международного мотоклуба «Ночные волки МС» и их друзья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На мероприятии, прошедшем под девизом «Ровных небесных дорог!», мотоциклисты сложили крест из зажжённых свечей и помянули погибших товарищей минутой молчания. А затем под рёв моторов отпустили в небо белые шары — как символ душ тех, кто покинул землю», — говорится в сообщении.
День памяти погибших мотоциклистов призван напомнить всем участникам дорожного движения, и прежде всего — автомобилистам, о необходимости внимательно относиться к тем, кто едет на байке.

В администрации Серпухова подчеркнули, что соблюдение правил дорожного движения, а также правильная экипировка могут спасти человеческую жизнь.

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#серпухов
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Осеннее равноденствие 22 сентября: как найти баланс и начать новый этап в жизни
День осеннего равноденствия наступит 22 сентября
19 сентября 2024, 17:53

Фото: istock / Mike_Pellinni

Осеннее равноденствие или Мабон — это астрономическое явление, при котором день и ночь становятся равными по продолжительности. В 2024 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 15:43 по московскому времени. В материале «Радио 1» расскажем, как провести 22 сентября, чтобы привлечь удачу.

Что такое осеннее равноденствие или Мабон?

Древние кельты отмечали Мабон — праздник урожая, который символизировал окончание сбора плодов и подготовку к зиме. Это время считалось важным для подведения итогов и благодарности за полученный урожай.

Равноденствие 22 сентября: что сулит это время?

Астрологи считают, что осеннее равноденствие — это период равновесия и гармонии. Это время подходит для размышлений о прошлом, анализа своих ошибок и планирования будущего.

Как праздновали осеннее равноденствие на Руси?

На Руси в этот день устраивали народные гулянья, проводили обряды благодарения природе за урожай и готовились к зимнему периоду. Люди верили, что в день равноденствия можно привлечь удачу и благополучие на весь следующий год.

В некоторых регионах Руси люди считали, что именно в день осеннего равноденствия начинается настоящая осень. Они проводили различные ритуалы, чтобы обеспечить себе хороший урожай в следующем году. Например, крестьяне разводили костры, через которые прыгали сами и проводили скот. Считалось, что огонь обладает очищающей силой и способен защитить от бед и несчастий. Также было принято печь пироги с капустой и устраивать застолья.

В этот день любили проводить ритуалы для защиты дома от злых духов и привлечения благополучия. Например, люди вешали на дверь рябиновые ветки, которые, по поверьям, отпугивают нечистую силу.
Фото: istock / Olga Seifutdinova

Кроме того, в некоторых регионах Руси существовала традиция «обновления огня». Старый огонь в очаге гасили и зажигали новый, что символизировало начало нового цикла жизни.

Как провести равноденствие 22 сентября, чтобы повезло?

Чтобы привлечь удачу в осеннее равноденствие, можно провести следующие ритуалы:
  • Очищение дома. Уберитесь в доме, избавьтесь от старых и ненужных вещей.
  • Благодарность. Поблагодарите природу за всё, что она вам дала.
  • Планирование. Задумайтесь о своих целях и планах на будущее.
  • Медитация. Проведите время в тишине и спокойствии, сосредоточьтесь на своих мыслях и чувствах.

Что нельзя делать в осеннее равноденствие?

В этот день не рекомендуется начинать новые дела, так как они могут оказаться неудачными. Лучше посвятить время анализу прошлого и планированию будущего. Также не стоит ссориться и конфликтовать с окружающими, ведь это может привести к негативным последствиям.

Важно помнить, что каждый человек сам решает, верить ли ему в приметы и суеверия, связанные с осенним равноденствием. Главное — сохранять позитивный настрой и верить в лучшее.

Несмотря на то, что осеннее равноденствие может восприниматься как мистический и загадочный период, важно помнить, что это всего лишь астрономическое явление, которое не имеет прямого влияния на нашу жизнь. Поэтому лучше всего относиться к этому дню как к возможности отдохнуть, насладиться красотой природы и провести время с близкими людьми.
Фото: istock / puflic_senior

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#люди
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Юрист Русяев раскрыл, лишат ли Бакальчука родительских прав
Юрист Русяев назвал маловероятным лишение Бакальчука родительских прав
19 сентября 2024, 17:52

Фото: iStock/Zolnierek

Юрист Илья Русяев заявил, что лишение соучредителя компании Wildberries Владислава Бакальчука родительских прав на фоне его задержания и предъявления ему серьёзных обвинений после стрельбы в офисе организации является маловероятным.
Он пояснил, что хотя предъявляемые Бакальчуку обвинения являются серьёзными, они всё же не имеют отношения к его детям.

«Хотя ситуация с Владиславом Бакальчуком серьёзная и может иметь различные правовые последствия лишение родительских прав представляется маловероятным. Это экстремальная мера, которая применяется только в случаях, когда доказано, что родитель представляет угрозу для ребёнка, а все другие меры воздействия исчерпаны», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Ранее в беседе с «Радио 1» управляющий партнёр юридического бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша рассказал о возможных последствиях для Владислава Бакальчука.

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Дорожные службы Люберец выполнили работы по летнему содержанию на 12 дорогах города
19 сентября 2024, 17:45

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках летнего обслуживания специалисты Мосавтодора провели уборку и ремонт на 12 региональных дорогах в Люберцах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В черте города Люберцы были очищены от мусора и пыли Комсомольский проспект, отремонтированы дорожные знаки на улице Волковская и проспекте Гагарина, восстановлена работа линий наружного освещения на Октябрьском проспекте.

Мусор и смет были убраны с обочин дорог в рабочем посёлке Томилино, посёлках Егорово и Жилино-1, обрезаны ветки деревьев вдоль дорог в деревне Мотяково и рабочем посёлке Малаховка.

Для повышения безопасности дорожного движения были приведены в соответствие со стандартами дорожные знаки и искусственные неровности на улице Чехова в дачном посёлке Красково и на улице Южная в деревне Марусино. Также была восстановлена работа светофорного объекта на Быковском шоссе в рабочем посёлке Малаховка.

В Министерстве транспорта Московской области сообщили о продолжении работ по уборке и ремонту дорог в рамках летнего обслуживания. Специалисты очищают дороги от мусора и растительности, моют дорожные знаки, ограждения, остановки и убирают грязь с проезжей части. При необходимости проводится ремонт дорожных знаков, светофоров, линий освещения и остановочных павильонов.

Все работы контролируются автоматизированной системой СКПДИ.

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Реабилитацию Изютинского пруда завершили на юге Москвы
19 сентября 2024, 17:44

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

На юге Москвы завершили реабилитацию Изютинского пруда, полностью очистив водоем от ила. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в области ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, объем вывезенных отложений достиг почти 2000 кубометров.
«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдалась эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы уже завершены, теперь он вновь стал комфортным местом отдыха на природе», — пояснил Бирюков.
Вице-мэр добавил, что пруд полностью очистили от ила, провели ремонт 276 метров береговых полос, обустроили зону биоплато.
«Надводную часть оформили с помощью отсыпки гранитного щебня по существующему естественному откосу, нижнюю выполнили в виде цилиндрических габионных конструкций», — поделился заместитель.
По словам Бирюкова, под конец реабилитационных работ специалисты сформировали зону биоплато на 359 квадратах, куда высадили порядка 6000 водных растений, которые будут фильтровать воду естественным образом и мешать зарастанию пруда.

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В Сергиевом Посаде по поручению Путина преобразят центр города и вокзал

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#ремонт
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#мэр
#москва
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В Сергиевом Посаде по поручению Путина преобразят центр города и вокзал
19 сентября 2024, 17:40

Фото: iStock / saiko3p

Владимир Путин дал поручения по развитию Сергиева Посада, включающие благоустройство его исторической части. Список поручений опубликован на сайте Кремля. Выполнить их должны правительства России и Московской области, а также Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города.
«В частности, в Сергиевом Посаде поручено построить комплекс зданий административного центра для перевода из исторической части города государственных и муниципальных учреждений. Ещё одно поручение - построить следственный изолятор на 1 тыс. мест для перевода заключённых из СИЗО №8, который располагается на исторически ценном градоформирующем объекте «Тюремный замок», – говорится в тексте поручений.
Также необходимо обеспечить расселение многоквартирных домов, признанных аварийными, построить и реконструировать системы водоснабжения и водоотведения в городе.

Отчитаться о проделанной работе по этим поручениям необходимо до 1 марта будущего года.

РЖД поручено перевести грузовой терминал компании, расположенный на железнодорожной станции, из исторической части города, реконструировать платформу, построить надземный пешеходный переход через железнодорожные пути и новое здание вокзала.

Об этой работе глава компании Олег Белозёров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв должны будут отчитаться до 1 ноября этого года.

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#андрей воробьёв
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Автоэксперт Сажин объяснил увеличение штрафа за отказ остановки по требованию
19 сентября 2024, 17:38

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Автоэксперт Владимир Сажин поддержал 20-кратное увеличение штрафа за отказ остановки по требованию сотрудников ГИБДД, поскольку нынешний штраф уже не останавливает правонарушителей.
Он также заметил, что такая мера была необходима давно.

«Если понимание и в этом случае не достигнется и человек решит второй раз поупражняться в скоростном вождении, то в этом случае это будет лишение прав управления. Последствия у этого — пересдача экзаменов и отдых от автомобиля. У сотрудников ГИБДД уже накипело, поэтому подняли штраф на государственном уровне», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

До этого сообщалось, что за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 319 ДТП, в которых погибли 26 и получили ранения 386 человек.

«Призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения», — приводят «Извсетия» слова начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергея Хранцкевича.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что автокредит может принести много серьёзных проблем.

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Владислав Мурашов обсудил преимущества электронного голосования на портале ГИС ЖКХ
19 сентября 2024, 17:01

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В рамках стратегической сессии «Команду делают люди. Трансформация к лучшему» заместитель председателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов обсудил с участниками переход к электронному голосованию на цифровом портале ГИС ЖКХ для проведения общих собраний собственников жилья, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Вот как проходит первое электронное голосование:

  1. Инициатором собрания может быть собственник или действующая управляющая компания.
  2. Инициатор размещает сообщение в ГИС ЖКХ за 10 рабочих дней до начала собрания с указанием четырёх обязательных вопросов: определение администратора, порядок приёма сообщений от администратора и решений собственников, продолжительность голосования.
  3. После размещения сообщения в системе всем собственникам автоматически направляются уведомления через портал государственных услуг, приложение «Госуслуги.Дом», систему ГИС ЖКХ, электронную почту и размещаются на информационных стендах возле многоквартирного дома.
  4. Жители голосуют онлайн, а результаты подводятся в системе ГИС ЖКХ в течение 24 часов.
Положительное решение принимается при голосовании более 50% участников «за».

«Преимущества электронного голосования сейчас заключаются в сокращении сроков организации процедуры и её прозрачности. Работа в ГИС ЖКХ исключает возможность незаконной смены управляющей организации. Безусловно, сильной стороной также являются участие в жизни дома из любой удобной точки и снижение бумажного документооборота. Возможность провести общее собрание собственников сразу на портале появилась еще в 2020 году и, начиная с сегодняшнего дня, планируем активно внедрять её в массовое пользование. Уже есть успешные кейсы», — сообщил Мурашов.

В Подольске успешно провели электронное голосование. Председатель совета многоквартирного дома организовал общее собрание собственников для выбора управляющей компании. Благодаря активности жильцов, кворум был достигнут — в голосовании приняли участие 401 собственник из 611.

На основе результатов электронного голосования составили протокол, и многоквартирный дом оперативно внесли в реестр лицензий выбранной управляющей компании.

«По закону срок электронного голосования может составлять от 7 до 60 дней, однако мы рекомендуем устанавливать срок в 45 дней. Опыт пилотных проектов показывает, что все жители успевают проголосовать и не забывают об участии», — отметила начальник отдела по работе с управляющими организациями управления по работе с управляющими организациями Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Полина Бондарева.
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