В Солнечногорске проведут выставку-пристройство собак и кошек

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Выставка-пристройство собак «Домой» пройдёт 21 сентября в городском парке Солнечногорска. На мероприятии будут представлены более 20 собак и кошек из приюта. Все они здоровы, стерилизованы и привиты, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Гости смогут не только познакомиться с животными, но и принять участие в мастер-классах, уроках доброты для детей, конкурсе рисования и других развлечениях. В парке также будет работать мобильный офис Госветслужбы, где можно будет зарегистрировать и чипировать домашних любимцев. Ветеринары предоставят возможность привить питомцев от бешенства отечественным препаратом «Рабикан», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что на выставке можно получить консультации от специалистов по уходу за животными, принять участие в лотерее и посмотреть концерт.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Мероприятие, организованное благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду», пройдёт с полудня до 18:00 у памятника Михаилу Лермонтова.
Читайте также:
В Мавейкове сотая собака прошла лечение в рамках программы ОСВВ
Кинолог назвал ситуации, при которых собака может забыть человека
«Усугубить проблему»: Кинолог рассказал, когда собаку нельзя брать на руки
В министерстве добавили, что на выставке можно получить консультации от специалистов по уходу за животными, принять участие в лотерее и посмотреть концерт.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Мероприятие, организованное благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду», пройдёт с полудня до 18:00 у памятника Михаилу Лермонтова.
Читайте также:
В Мавейкове сотая собака прошла лечение в рамках программы ОСВВ
Кинолог назвал ситуации, при которых собака может забыть человека
«Усугубить проблему»: Кинолог рассказал, когда собаку нельзя брать на руки
Лора Луганская