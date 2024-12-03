В солнечногорской деревне Редино снесли заброшенное здание

Двухэтажное нежилое заброшенное здание ликвидировали в деревне Редино городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Объект, расположенный рядом с жилой застройкой, представлял из себя двухэтажное кирпичное здание. Оно долгое время не использовалось и постепенно приходило в негодность. Со временем основные элементы строительных конструкций пости полностью разрушились. Здание внесли в список на ликвидацию, и в ноябре этого года силами администрации округа объект демонтировали», — говорится в сообщении.В настоящее время участок, который занимала постройка, очищен от строительного мусора. На освобождённой от здания территории планируется провести благоустройство.
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Лев Каштанов