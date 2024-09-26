В солнечногорском микрорайоне Выстрел завершают ремонт теплосетей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
Ремонт теплосетей в микрорайоне Выстрел городского округа Солнечногорск находится в завершающей стадии, до конца недели готовность должна достичь 90%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время работы уже завершены на Банковской улице — трубы проложены от стадиона до магазина «Пятёрочка» и от котельной до дома №53.
Подробнее о ходе работ рассказал замглавы округа Солнечногорск Леонид Степанов.
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Подробнее о ходе работ рассказал замглавы округа Солнечногорск Леонид Степанов.
«Завершаются работы и на улице Драгунского. От улицы Баранова до домов № 42 и № 46 также работы выполнены в полном объеме. На Прожекторной улице сейчас завершается монтаж труб. Ориентир — детский сад и гимназия № 6. На магистрали № 3 от бани до подстанции «Скорой помощи» разработана вся траншея. Это самый короткий участок, трубопровод здесь смонтирована на 50%. Начат ультразвуковой контроль», — сказал Степанов.Отмечается, что до конца сентября коммунальщики проведут промывку трубопроводов в домах, а с 1 октября начнётся поэтапное включение отопления.
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Лев Каштанов