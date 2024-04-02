В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд

Фото: iStock/ Kyryl Gorlov
В Красноярском крае пассажирский поезд врезался в сошедший с путей грузовой вагон. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее в Красноярской железной дороге сообщили о сходе с рельсов трех вагонов грузового поезда на перегоне Жайма — Мана. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. сейчас на месте происшествия работают восстановительные поезда, которые ликвидируют последствия. Из-за этого задерживаются пассажирские поезда №123 Красноярск – Абакан и №124 Абакан – Красноярск. Причины схода вагонов пока не установлены. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на ж/д транспорте.
Читайте также:
В Ярославской области поезд протаранил автобус из-за пьяного диспетчера
В Индии поезд из 53 вагонов около 80 километров ехал без машиниста
В Китае поезд на магнитной подушке побил рекорд скорости, который установил сам
Бернст Ю.