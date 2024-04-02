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В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд

02 апреля 2024, 05:21
Фото: iStock/ Kyryl Gorlov

Фото: iStock/ Kyryl Gorlov

В Красноярском крае пассажирский поезд врезался в сошедший с путей грузовой вагон. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда №123 Красноярск – Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава», — сказано в сообщении.

Ранее в Красноярской железной дороге сообщили о сходе с рельсов трех вагонов грузового поезда на перегоне Жайма — Мана. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. сейчас на месте происшествия работают восстановительные поезда, которые ликвидируют последствия. Из-за этого задерживаются пассажирские поезда №123 Красноярск – Абакан и №124 Абакан – Красноярск. Причины схода вагонов пока не установлены. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на ж/д транспорте.

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Шарий заявил, что российские спецслужбы знают детали покушения на него
02 апреля 2024, 04:39

Фото: iStock/ Sergei Telenkov

Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил в своем Telegram-канале, что российские спецслужбы «уже в курсе» о деталях покушения на него в начале марта.
«Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе — кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом», — написал блогер.

Он отметил, что спецслужбы РФ продвинулись в расследовании попытки покушения на него дальше по сравнению с испанскими правоохранителями.

6 марта Шарий сообщил, что на машину, где находился он с супругой, напали с автоматическим оружием. Нападавших, по его словам, вероятно, было двое. Блогер ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы. Он утверждает, что менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил о наличии свидетелей, которые видели напавшего на него стрелка. Позже он заявил о намерении обратиться к российским правоохранителям с просьбой расследовать покушение.

Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой запрещена на Украине.

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#испания
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Советник Шойгу увидел американский след в «голой вечеринке»
02 апреля 2024, 04:39

Фото: iStock/ Tatiana Sviridova

«Голая вечеринка» в конце прошлого года в московском клубе «Мутабор» является примером ментальной агрессии против России, такие инструменты разрабатывают США и НАТО, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в статье, посвященной инструментам ментальной войны Соединенных Штатов, в журнале «Арсенал Отечества».
«Нашумевшая в декабре 2023 года «голая вечеринка» является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — заявил Ильницкий.

Ильницкий объяснил, что Вашингтон в ходе ведения ментальной войны внедряет в общество атакуемой страны идеологию деградации и безответственности. Это подразумевает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств, а также имитацию легитимной власти.

Ильницкий отметил, что в настоящее время захват и поражение ментальной сферы противника в ходе войны важнее контроля над территорией.

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#война
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На венгерской конференции Байдена объявили персоной нон грата
Организатор конференции CPAC в Венгрии объявил Байдена персоной нон грата
02 апреля 2024, 03:44

kremlin

Венгерский Центр основных прав, который занимается организацией конференции политических действий (CPAC), объявил президента Соединенных Штатов Джо Байдена персоной нон грата. Соответствующую публикацию организаторы мероприятия разместили на странице организаторов в Facebook*.
«Основное требование для гостей CPAC в Венгрии — не потеряться на сцене. Джо (Байден) не был готов выполнить минимальные условия», — написали организаторы в запрещенной соцсети.
Конференция состоится в Будапеште в конце апреля.

Байден неоднократно попадал в неловкие ситуации. К примеру, недавно он сфотографировался с рабочими, надев каску задом наперед.

Ранее американский лидер оправдался за день трансгендеров в Пасху. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Байден оправдался за день трансгендеров в Пасху

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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#джо байден
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В Белоруссии запретили посещать магазины с животными
02 апреля 2024, 03:34

Фото: iStock/ PongMoji

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Согласно закону, теперь в Белоруссии запрещено посещать с животными продуктовые магазины, учреждения здравоохранения и образования, а также культурные и спортивные объекты.

Новые ограничения не распространяются на собак-поводырей.

Закон призван защитить животных от жестокого обращения и обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц при обращении с ними, пояснили в пресс-службе белорусского лидера.

Палата представителей республики (нижняя палата парламента) одобрила законопроект 28 февраля, а Совет Республики (верхняя палата) утвердил его 20 марта.

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Россиян начнут штрафовать за недопуск газовщиков в дома
«Известия»: Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры введут в 2024 году
02 апреля 2024, 03:20

Фото: istock / M-Production

В Госдуме планируют принять законопроект о штрафах за недопуск газовщиков в квартиры и помещения.
По данным «Известий», штрафы в размере до двух миллионов рублей могут быть введены уже в этом году.

Согласно законопроекту, штрафы для частных лиц за недопуск в помещение уполномоченных лиц составят от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц — от 25 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Если выявленное нарушение приведет к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей, штраф для физических лиц составит от 50 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 500 тысчя или дисквалификацию на срок от 1 до 3-х лет, для юридических лиц — от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Данный проект ГД планирует принять 2 апреля во втором и третьем чтениях, после чего законопроект будет передан на утверждение в Совет Федерации. Стоит отметить, что инициативу поддержали в большинстве фракций Государственной Думы.

Ранее сообщалось, что Более тысячи домов Подмосковья получат в этом году новое газовое оборудование. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#законопроект
#совет федерации
#штрафы
#газ
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Три подростка обвинили нелюбимого педагога в домогательствах и испугались
В Индии школьники обвинили учительницу в домогательствах и испугались полиции
02 апреля 2024, 02:40

Фото: istock / alexeyrumyantsev

В Индии три школьника захотели избавиться от нелюбимой преподавательницы путём ложных обвинений в домогательствах. Об этом пишет The Times of India.
Инцидент произошел 21 марта в городе Ревари, штат Харьяна. Ученики 11 класса средней школы подали на учительницу официальную жалобу руководству школы. Они заявили, что женщина заставляла их смотреть порнографические фильмы и добивалась физической близости с ними.

Администрация учебного учреждения перенаправила жалобу к правоохранителям, после чего подросткам позвонил следователь. Испугавшись звонка полицейских, они сразу признались в обмане.

«Когда они узнали, что делом занимается полиция, то испугались», — рассказал детектив Паван Кумар.
Ученики думали, что школьный комитет рассмотрит дело и примет решение об увольнении педагога. Оказалось, что учительница нервировала подростков, поскольку заставляла их посещать занятия по оказанию первой помощи, а также «была строгой и часто ругала их».

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#женщина
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#индия
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Изменяющая любимому супругу на протяжении 14 лет женщина объяснила свое поведение
02 апреля 2024, 02:27

Фото: istock / Andrii Zastrozhnov

Женщина, которая уже 14 лет изменяет супругу, в письме для Daily Mail рассказала о причинах обмана.
Как утверждает 44-летняя читательница, суммарно за 20 лет брака у нее было 8 романов на стороне. Она пояснила, что любовники наполняют ее страстью и помогают избежать рутины в браке, поскольку интим с мужем у нее только раз в неделю. При этом она отметила, что рада неведению мужа и не желает уходить от него.

Изменщица поделилась, что мысль о сексе исключительно с супругом пугает её, а отношения с молодыми мужчинами приносит ей удовольствие и ощущение того, что она желанна.
«Я сплю с другими мужчинами исключительно ради восторга, который это привносит в обычную и вполне терпимую жизнь», — завила она.
В заключении она призналась, что сейчас находится в отношениях с коллегой.
«Мне пришло в голову, что вскоре менопауза может остудить мое либидо. А это значит, что я естественным образом перейду к более честному образу жизни. Это было бы идеально», — отметила женщина.
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#женщина
#жизнь
#отношения
#секс
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В Иркутске на авиапассажира завели дело из-за шутки 1 апреля
02 апреля 2024, 02:06

Фото: iStock/ M-Production

В Иркутске завели уголовное дело после того, как пассажир рейса Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток авиакомпании «ИрАэро» 1 апреля пошутил, что в самолете находится взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.
Там рассказали, что когда самолет еще находился в иркутском аэропорту и готовился к вылету, один из пассажиров заявил, что перевозит взрывное устройство в багаже. В этот момент на борту самолета находились 93 пассажира. В результате командиру лайнера пришлось высадить всех пассажиров, их доставили на автобусе в аэровокзал. Воздушное судно повторно досмотрели, в том числе ручную кладь и багаж. В итоге вылет был задержан на 3,5 часа. «Шутника» сняли с рейса и передали полиции.

Мужчина объяснил, что хотел пошутить и не думал, что это приведет к каким-либо последствиям. Но следователем транспортной полиции возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанный является жителем Забайкальского края 1989 года рождения.

В «ИрАэро» сообщили, что в прошлом году на рейсах авиакомпании было три подобных случая.

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В Эстонии таксист отказался везти русскоязычную пассажирку
02 апреля 2024, 02:05

Фото: iStock/ humonia

В столице Эстонии водитель такси отказал пожилой женщине в поездке, заявив, что он «не обслуживает русских». Об этом сообщает Delfi.
Инцидент произошел после того как сын пассажирки уточнил номер подъезда в приложении такси. Дело в том, что он написал сообщение на русском языке. Тогда таксист отменил заказ, извинился и написал, что «не обслуживает русских».

Компания такси, на которую работает водитель, осудила его поведение и заявила, что против дискриминации в любой форме. Сотрудники компании утверждают, что провели с ним беседу и пригрозили блокировкой аккаунта, если подобная ситуация повторится.

Ранее в Киеве произошла обратная ситуация: таксиста уволили за разговор на русском языке. В интернет попало видео, на котором таксист отказывает общаться с пассажиром на украинском языке, а также вести его дальше. После этого на мужчину в соцсетях обрушился негатив, однако некоторые соотечественники поддержали таксиста.

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