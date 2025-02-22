В Соцфонде объяснили, как купить жилье на материнский капитал

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Заключение о пригодности жилья для его покупки на средства материнского капитала можно получить в районной администрации после того, как комиссия проведет оценку. Об этом сообщили в отделении Соцфонда по Республике Татарстан, передает «Татар-информ».
После получения заключения владельцу сертификата нужно обратиться в СФР и подать заявление о покупке жилья за счет маткапитала. Такая процедура, отметили в ведомстве, поможет избежать случаев, когда материнский капитал тратится на некачественное или непригодное для жизни жилье.
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«С начала запуска программы выдано около 429 тыс. сертификатов, из них более 11,7 тыс. – в проактивном режиме. Более 402,5 тыс. тысяч семей уже распорядились этими средствами. Улучшение жилищных условий стало самым популярным направлением, этим правом воспользовались более 321 тыс. семей», — поделились цифрами в пресс-службе СФР по РТ.Читайте также:
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