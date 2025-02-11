В Соцфонде РТ назвали покупку жилья самой популярной целью траты маткапитала

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Покупка жилья является самой популярной целью расходования материнского капитала. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.
В интервью «Татар-информу» он рассказал, что с момента старта программы за материнским капиталом обратились 427 тысяч семей, а на покупку жилья его потратили 320 тысяч семей.
Вафин также добавил, что с прошлого года семьи, у которых осталось 10 тысяч рублей материнского капитала и меньше, могут получить всю сумму в качестве единовременной выплаты. За это время такой услугой воспользовались 4 тысячи семей.
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«Самое популярное направление — улучшение жилищных условий. Этим воспользовались 320 тысяч семей. Также многие направляют средства на образование детей — таких семей в Татарстане более 48 тысяч. Есть и те, кто выбирает ежемесячную выплату, — это 27 тысяч семей», — пояснил глава регионального Соцфонда.
Вафин также добавил, что с прошлого года семьи, у которых осталось 10 тысяч рублей материнского капитала и меньше, могут получить всю сумму в качестве единовременной выплаты. За это время такой услугой воспользовались 4 тысячи семей.
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Данил Пономарев