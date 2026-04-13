В Соцфонде рассказали о новой семейной выплате
В пресс‑службе Соцфонда сообщили о новой ежегодной семейной выплате, которая будет доступна работающим россиянам с двумя и более детьми.
Льготу одобрят при наличии дохода у одного члена семьи, не превышающего полутора прожиточного минимума в регионе. Имущество при этом должно соответствовать установленным в законодательстве критериям.
Налог с доходов в течение года удерживается полностью, после чего пересчитывается по сниженной ставке и возвращается разница. При этом право на выплату имеют оба родителя при полной выплате НДФЛ в году, предшествующем обращению за выплатой. Эта льгота не лишает права на другие пособия.
Выплаты могут оформить только граждане Российской Федерации, проживающие на территории страны.
Заявки начнут принимать с 1 июня. Обратиться за этой мерой поддержки можно через «Госуслуги», в отделениях Социального фонда и МФЦ.
